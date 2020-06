"Una competizione alla volta". Il nuovo calendario che favorisce un po' meno la Lazio

Maurizio Sarri, nelle parole di oggi, è stato lucido nell'analisi del calendario della Juventus. "Ricominciare con la Coppa Italia ci permette di focalizzare le motivazioni su un obiettivo alla volta, essendo ancora in corsa su tre fronti". E questo è un aspetto importante anche su un altro punto di vista. Perché potersi concentrare adesso sulla Coppa Italia, poi sulla Serie A e una volta chiuso il campionato, sulla Champions League. Lo farà anche l'Inter, ma con l'Europa League e con una sfida in più da giocare in campionato. Un calendario più serrato, è vero, ma lo sforzo e gli impegni saranno gli stessi della Lazio dal 19 fino a inizio agosto. E se una gara ogni tre giorni o quasi, con l'Europa in mezzo al campionato, era un fattore che andava a penalizzare in primis l'Inter ma a stancare anche i bianconeri, ecco che adesso la storia torna in equilibrio. E la Lazio, che è andata all-in sulla Serie A anche per questo, non partirà da un gradino più in alto.