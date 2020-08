Una conferenza stampa stile Juventus di Andrea Pirlo

Andrea Pirlo ha detto "entusiasmo" col suo, di entusiasmo. Pittore sul campo, a microfoni aperti è sempre stato silente e non certo uomo da montagne russe. Flemma che nasconde un fuoco dentro che ha promesso d'avere. Ecco. La sensazione vivida che lascia la prima conferenza stampa di Andrea Pirlo da primo allenatore in carica della Juventus è questa. Una promessa, una premessa. L'attesa di qualcosa di bello. Idee in movimento, un calcio europeo che sulla carta ha intenzione di disegnare sulla tavola bianconera. Possesso palla, intensità, recupero alto. Il Bayern Monaco come modello, Pirlo ha in mente il gegenpressing come filosofia base per la sua squadra.

Più Klopp che Guardiola O forse una commistione tra i due. Perché quella dell'aggressività sin dall'area avversaria, verticale, senza sosta, è frutto della filosofia del Feyenoord e dell'Ajax degli anni '70, riscoperta e sublimata negli ultimi anni da Klopp al Dortmund prima e perfezionata al Liverpool poi. Guardiola ha sempre aggredito alto ma con modalità diverse, seppur anche in lui ci siano forti tracce dell'influenza Orange. Il possesso e l'intensità, però, ricorda più il calcio teutonico che quello ragionato e compassato, con frecciate improvvise, del catalano.

Stile Juventus L'altra sensazione è che quella di Pirlo sia stata una conferenza stampa in stile Juventus. Più appropriata di quelle di Maurizio Sarri, non per questo migliore. Però più nel mood bianconero, e anche per questo la scelta del tecnico ex Chelsea aveva stupito sin dall'inizio. La comunicazione in una grandissima squadra non può essere fattore secondario e, campione di mille battaglie, Pirlo lo sa e lo ha imparato in carriera. Tra i fattori che hanno portato la Juventus alla scelta, perché no, c'è anche questo. Filosofia, sogni, stile Juventus. Inizia l'era di Pirlo, una scommessa col mondo intero.