Una crisi senza fine. Da Johansson a Silva: anno da incubo per l'Italia

Una vittoria in 9 partite. Una successo conseguito fatica, e senza convincere, contro la modestissima Arabia Saudita. Poi solo pareggi o sconfitte, con una squadra che cambia di partita in partita e che ormai da troppo tempo - da quasi un anno - ha definitivamente smarrito la sua identità.

Il primo pesante schiaffo arrivò il 2 settembre 2017 a Madrid contro la Spagna: un 3-0 senza appello che ci costrinse al doppio spareggio con la Svezia, cioè l'inizio della fine. Il gol di Johansson ha catapultato gli azzurri in un tunnel di cui ancora non si vede l'uscita. Non si capisce come uscirne, con chi uscirne. E quando se ne verrà fuori.

Quella di ieri è un'Italia che ha perso solo 1-0, ma al Da Luz è maturata sconfitta giustissima. Sacrosanta. Un po' come il 3-1 rimediato a Nizza lo scorso giugno prima del Mondiale. Si disse allora che gli azzurri non erano poi così lontani dalla Francia, un attestato di stima dato quasi per incoraggiare il nuovo ciclo. Una bufala, però. Perché di lì a poco i transalpini hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo, mentre l'Italia fatica addirittura a mantenere la lega A nella nascente Nations League. Inferiore sia al Portogallo che alla Polonia.

Cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, cambiano i moduli. Ma non cambia la sostanza: l'Italia è in crisi e chissà quando ne verrà fuori.

LE ULTIME NOVE PARTITE DELL'ITALIA

10 novembre 2017 (Qualificazioni Mondiali) - Svezia-Italia 1-0

13 novembre 2017 (Qualificazioni Mondiali) - Italia-Svezia 1-1

23 marzo 2018 (Amichevole) - Italia-Argentina 0-2

27 marzo 2018 (Amichevole) - Inghilterra-Italia 1-1

28 maggio 2018 (Amichevole) - Arabia Saudita-Italia 1-2

1 giugno 2018 (Amichevole) - Francia-Italia 3-1

4 giugno 2018 (Amichevole) - Italia-Olanda 1-1

7 settembre 2018 (Nations League) - Italia-Polonia 1-1

10 settembre 2018 (Nations League) - Portogallo-Italia 1-0