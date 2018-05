Una FA Cup non cambia il futuro. Ma ora Conte può lasciare da vincente

© foto di Insidefoto/Image Sport

Male che vada, Antonio Conte lascerà da re. Di FA Cup, che non è il campionato né la Champions, ma può andare bene comunque. La vittoria di oggi contro il Manchester United regala al tecnico del Chelsea un ultimo sorriso, prima di salutare Stamford Bridge. Una certezza, per qualsiasi addetto ai lavori d'oltremanica: il quinto posto non lascia grosse alternative, il rapporto altalenante con Eden Hazard, paradossalmente decisivo oggi, pure. Il futuro, però, resta davvero un rebus. La permanenza al Chelsea non è neanche considerata da giornalisti e bookies inglesi. Per quanto riguarda il club inglese, molto, tutto, dipenderà da Maurizio Sarri: il tecnico toscano è il grande favorito per la panchina dei Blues, ma le ultime sensazioni fanno pensare che possa guidare ancora il Napoli. Se poi quello con De Laurentiis sia un avvicinamento solo di facciata o meno, lo dirà il tempo. E il Chelsea resta interessato: le alternative principali portano i nomi di Pochettino, Luis Enrique e Leonardo Jardim.

Il futuro di Sarri, comunque, potrebbe intrecciarsi ulteriormente a quello di Conte: non è un mistero che il tecnico salentino piaccia, eccome, a De Laurentiis. L'opzione partenopea, però, non è al momento considerata troppo allettante: per il rapporto storico con la Juve, e non solo. Un ritorno in bianconero, sogno di una parte della tifoseria, resta altrettanto in sordina come ipotesi, anzitutto perché tutto fa pensare che Allegri alla fine rimarrà. L'altro ritorno, quello in Nazionale, è una possibilità ormai sfumata. Il Real Madrid, sogno di Conte, pare destinato a rimanere appunto tale. Difficile trovare una panchina prestigiosa per il tecnico, difficile per il Chelsea trovare un erede adeguato. Le due esigenze si intrecceranno? Difficile, anche se di impossibile non vi è nulla. Ma Conte potrà togliersi la soddisfazione di lasciare da re. Di coppa, almeno.