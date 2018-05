Una festa per Buffon. A prescindere da quello che sarà il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questi giorni le supposizioni, perché ad oggi di questo si tratta, sul futuro di Gigi Buffon si sono sprecate. PSG, Parma, Liverpool, Real Madrid, Genoa, Borussia Moenchengladbach, in rigoroso ordine sparso, e chi più ne ha più ne metta. Senza tralasciare l'ipotesi ritiro ed il passaggio dietro la scrivania, ovviamente. Quel che è certo è che il pomeriggio di oggi, all'Allianz Stadium, sarà solo e soltanto una festa. Per quel che è stato il capitano per la Juventus, per i 18 titoli vinti in bianconero e pure per quel che sarà in futuro. Perché immaginare un Buffon a lungo lontano dalla Juventus, a prescindere dalla prossima stagione, è esercizio a dir poco complicato. E probabilmente anche ingiusto. Per questi e per almeno altri 100 motivi, non ultimi i successi in campionato e Coppa Italia in questa sofferta stagione, quella di domani sarà solo e soltanto una giornata di festa.