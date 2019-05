Una Fiorentina poco ye-ye: non è ancora salva. E non è solo aritmetica

© foto di Giacomo Morini

A due giornate dalla fine del campionato, la Fiorentina non è ancora salva. E se questo da un lato è un dato puramente aritmetico, dall'altro è anche sintomatico del momento buio del club viola. All'interno sia della stagione che della sua storia. Partiamo dalla prima. Quella arrivata stasera contro il Milan è la quarta sconfitta consecutiva in campionato, la quinta considerando anche il 2-1 subito dall'Atalanta in Coppa Italia. Che poi era l'unica partita davvero importante di questo mini-ciclo di Vincenzo Montella. Ancora: la terza gara senza gol segnati, ultima volta in campionato il 20 aprile contro la Juventus; la vittoria manca addirittura dal 17 febbraio, un rotondo 4-1 in casa della SPAL. Se l'era Pioli è finita male, il Montella-bis non si può considerare iniziato meglio.

C'è poi la storia, che per i gigliati non è un dato secondario. I tempi delle sette sorelle sono lontani; ancora di più ovviamente quelli della Fiorentina Ye-Ye, i ragazzi del '69 celebrati proprio oggi dal Franchi. Non si saranno divertiti nel vedere la partita, e la pioggia battente sull'impianto fiorentino avrà giocato una parte secondaria in questo. Nel clima surreale della giornata di oggi, tra le parole di Della Valle e la contestazione dei tifosi nel pomeriggio, con la curva Fiesole silente per 45 minuti, la Fiorentina sta chiudendo questo campionato senza rendere onore alla propria storia. Anche oltre l'assenza di motivazioni che è il vero fardello di questa squadra da un paio di mesi a questa parte. Una Fiorentina ben poco Ye-Ye, verrebbe da dire. E torna alla mente il dato aritmetico richiamato all'inizio: salvarsi non è un problema, perché la Fiorentina non rischia davvero la retrocessione. Ma ritrovarsi a calcolare le percentuali per la salvezza, per quanto siano da albumina, a due giornate dalla fine del campionato, suona come una brutta beffa nei confronti della storia viola.