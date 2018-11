Una gara da vincere: Allegri ha scelto i suoi titolarissimi

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

Nessuna sorpresa. Mai come stavolta, la Juventus era senza rebus e dubbi. Senza sorprese dietro l'angolo, senza ballottaggi attesi. Massimiliano Allegri opta per quelli che erano gli attesi tenori d'inizio stagione: Mario Mandzukic, fidato guerriero, come mancino del tridente o come riferimento di muscoli con Cristiano Ronaldo ad alternarsi tra centro e sinistra. Poi Paulo Dybala, che esterno non è ma che come Mandzukic offre ben più di una variante tattica a gara in corsa. Il centrocampo è titolarissimo per necessità, stanti le assenze di Khedira e di Emre Can: Allegri tre ne ha e tre ne schiera. Dietro la difesa 'tipo', in porta Szczesny che era il primo atteso a inizio stagione. Basta un punto contro il Valencia, vero. Ma è una pratica che la Juve vuole mettere subito alle spalle.