Una gara dominata nei numeri d'attacco: CR7 e Dybala, padroni di Bologna-Juve

E' Cristiano Ronaldo il giocatore che ha avuto più occasioni da gol nella gara tra Bologna e Juventus. Ben 4 per l'attaccante portoghese, seguito da Paulo Dybala a 3. Il match report della Lega di A racconta così di una gara offensivamente dominata da due giocatori, considerato che a ruota ci sono due calciatori a 1: Federico Bernardeschi e Gary Medel. Come tiri in porta, però, l'italiano è a 2 come CR7, 1 per Joya e Pitbull.