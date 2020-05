Una garanzia nonostante le stagioni. Pedro, dal Chelsea un affare per la Serie A?

Il nome di Pedro, esterno spagnolo in uscita in dal Chelsea, è uno di quelli che da tempo gravitano attorno al mercato della Serie A. Alla Roma, in particolare, con Monchi prima ma anche con la nuova gestione. Perché i giallorossi da tempo sono a caccia di un esterno che non dia solo qualità ma anche esperienza. E gol. E assist. Tutte qualità che i numeri evidenziati dalle classifiche di Comparisonator racchiudono proprio nel giocatore di casa Blues.

E' sempre un top La sfortuna di Pedro è stata anche la sua fortuna, ovvero quella di crescere in una delle squadre più forti d'ogni tempo. Così la sua stella è sempre stata oscurata ma nonostante le primavere, il rendimento resta costante. Utilizzando il trasferimento virtuale, ovvero riportando le statistiche di Pedro nelle classifiche della nostra Serie A e considerando gli esterni destri, risulta sempre tra i primi in quasi tutte le classifiche offensive.

In alto Sarebbe secondo per tiri fatti, anche davanti a Nicolò Zaniolo. Per azioni d'attacco riuscite, una delle statistiche a cui gli addetti ai lavori prestano maggior attenzione, Cengiz Under sopravanza però tutti nel ruolo nell'intera Serie A. Pedro sarebbe quinto davanti a Zaniolo. Nessun giallorosso lo supererebbe in quanto a assist fatti, lo stesso dicasi anche per una statistica a lui fisicamente poco consona come i tiri di testa.