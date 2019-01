Una scheggia impazzita che sogna l'Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo torna a vincere in casa dopo 4 mesi e risale la classifica alimentando i sogni europei dell'underdog della parte sinistra della classifica. De Zerbi festeggia una vittoria convincente contro il Cagliari arrivata senza mai soffrire. Una risposta anche al mercato, vista e considerata la partenza di Boateng, sulla quale in molti avevano posto l'accento soprattutto per la capacità offensiva dei neroverdi. Babacar e Matri hanno dimostrato oggi di poter sostituire il nuovo giocatore del Barcellona, agendo senza affanni al centro di un attacco meno leggero ma anche più concreto rispetto ad altre occasioni del recente passato.

L'impianto di gioco fa la differenza, visto che, sistemata una difesa che qualche volta aveva lasciato a desiderare, dal centrocampo in su le possibilità sono tante e, considerando anche il ritorno di Duncan, le ambizioni degli emiliani possono tornare a crescere come nella parte iniziale del campionato. E' ovvio che sarà la continuità a fare la differenza nel girone di ritorno, ma il 3-0 di oggi ha mostrato tutta la qualità che una squadra, troppo spesso dimenticata, può trasformare in azione di disturbo per tutte le formazioni più blasonate che si stanno dando battaglia per la zona europea.