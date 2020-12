Una Juve feroce vince e domina a Parma. Pirlo ha le risposte che cercava dalla squadra

È una Juventus che vince e convince quella che espugna il Tardini di Parma con un 4-0 netto che non lascia spazio a dubbi e incertezze. Due volte Cristiano Ronaldo, prima di testa con uno stacco aereo dei suoi e poi con un mancino a incrociare che fulmina Sepe, una Morata con una capocciata precisa sul traversone, perfetto, di Bernardeschi e il più classico dei gol dell’ex targato da quel Dejan Kulusevski finito nelle ultime settimane sotto la lente d’ingrandimento per lo scarso minutaggio e per il livellamento verso il basso della qualità delle prestazioni quando chiamato in causa. Andrea Pirlo può sorridere perché il progetto tecnico-tattico cresce costantemente gara dopo gara, a dimostrazione, se ce n’era bisogno, che con l’Atalanta è stata solo una questione di imprecisione sottoporta, e per le risposte ricevute da alcuni elementi chiamati, contro i crociati di Liverani, a una performance degna di nota.

IL SINGOLO CHE ESALTA IL GRUPPO - Risposte dei singoli che sono arrivate: un Bentancur onnipresente e dominatore in mezzo al campo, un McKennie sempre più imprescindibile per i movimenti a scombinare le linee avversarie, un insuperabile Buffon, il ritorno al gol immediato del tandem CR7-Morata a riscattare l’opaca serata contro l’Atalanta e la incisività di Kulusevski solito cecchino con il laser di mancino che non dà scampo ai portiere avversario. La Juve si impone con ferocia, prestanza atletica, abilità tecniche e letture tattiche da squadra estremamente sul pezzo con baricentro alto ed intensità per tutta la durata della gara. “Piano piano stiamo raggiungendo ciò che vogliamo. Mi piace quello che stiamo facendo quando hanno il pallone gli avversari. Abbiamo un’aggressione buona, recuperiamo velocemente il possesso che è quello che ti porta ad avere la padronanza della partita. Questo spirito è entrato bene in testa: siamo solo all’inizio e stiamo progredendo bene”, così il tecnico bianconero a insistere sull’immediata riaggresione per la riconquista della sfera tanto ricercata anche nelle dichiarazioni pubbliche. Con tempi giusti e con tanta voglia di far bene: esattamente come fatto ieri nel dominio tecnico, tattico e agonistico della Juventus sotto il cielo di Parma.