Una Juve perfetta batte 4-0 un piccolo Parma: CR7, altro che crisi. E c'è tanto di Pirlo

Parma-Juventus 0-4 al 90'

La Juventus che vince a Parma 4-0 è quella che più si avvicina alle idee del suo allenatore. Quando Alex Sandro mette la palla in mezzo per il gol di Dejan Kulusevski, scelto per il graffio dell'ex che arriva preciso come in ogni storia d'amore, nell'area ducale ci sono cinque giocatori bianconeri. Prima, la sfera era nei piedi di Matthijs de Ligt, all'altezza dei trentacinque, all'interno di una manovra avvolgente. E' questa la fotografia più vicina al concetto sin troppo abusato di Pirlolandia che possa esserci. Una Juve totale e corale, pure bella e spettacolare quando Cristiano Ronaldo è ancora Air e vola dove gli altri non si sognano neppure di guardare per segnare il gol del due a zero.

Dominio totale Il possesso palla è di totale marca bianconera e il dominio altrettanto, sia nel primo che nel secondo tempo, in ogni settore. Il Parma ha un sussulto proprio in apertura, nell'unico contropiede degno di nota. Gervinho crossa per Kucka, piattone, ma Buffon dimentica la carta d'identità e compie una parata splendida per istinto e tecnica. Poi i gol, Kulusevski con l'ammucchiata bianconera davanti a una difesa mal messa del Parma, Gagliolo su tutti, e Cristiano Ronaldo pochi minuti dopo. Pennellata di Morata, in versione uomo assist, un anno dopo da CR7 versione 'uomo nello spazio' contro la Sampdoria, è Air pure sul malcapitato Gagliolo. Sepe osserva, meravigliato.

Pirlolandia Pur abusato, il termine calza a pennello. La Juventus gioca da padrona, apre la ripresa sfiorando due gol e poi fa il terzo sempre con Ronaldo. Ramsey, a suo agio sulla fascia con licenza d'accentrarsi, cavalca sicuro, il Parma è smarrito e lo perde. Palla per Ronaldo che in diagonale trafigge ancora Sepe. Ancora incolpevole, ancora battuto. Ci sarebbe pure spazio per il quarto intorno al cinquantacinquesimo con De Ligt ma viene annullato. Tutto funziona, pure quando i giri s'abbassano e la tensione s'allenata, dietro l'olandese e Bonucci, con Danilo, fanno buona guardia. E quando non bastano, ci sono i guanti di Buffon. Dall'altra parte la reazione del Parma è più frutto di una Juve più rilassata che dell'organizzazione dei ducali. Liverani mette in scena una girandola di cambi ma con scarsi frutti. Pirlo ne approfitta per dar fiato a Bonucci, McKennie e Ramsey e minuti a Bernardeschi, Cuadrado e Portanova. Poi lo fa pure con Cristiano Ronaldo: dentro Chiesa, che magari giocherà dall'inizio contro il passato in viola. E a proposito di ex gigliati, Bernardeschi pennella un bel cross per Morata. Stavolta è preciso ed è 4-0 per la Juventus. La migliore della stagione, forse. Sicuramente, la più vicina all'idea di calcio del suo allenatore.