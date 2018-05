Una Ligue 1, 19 gare Champions: Torino-Monaco A/R per Glik?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kamil Glik sogna il ritorno al Torino, il Torino sogna il ritorno di Kamil Glik. La trattativa s'ha da fare? Complicato, da diversi punti di vista. Appurato che le volontà delle parti ci sono, ci sono le questioni economiche da sistemare. Non proprio secondarie: perché Glik è disponibile al passo indietro, ma a Montecarlo guadagna 2 milioni di euro all'anno. Dovrà fare un passo indietro lui, dovrà fare un passo avanti il Torino. E il Monaco uno di lato, anche rinunciando a qualcosa: i granata, senza Europa, difficilmente potranno partire dalla stessa base di partenza delle altre squadre interessate, nell'offerta al club monegasco.

Detto che l'affare è in divenire ma tutto da definire, che giocatore ritroverebbe il Torino? Un campione di Francia, anzitutto: quest'anno il Monaco dovrà accontentarsi del terzo posto, sperando nel secondo e con l'augurio di evitare il quarto. L'anno scorso, però, la squadra di Jardim ha vinto la Ligue 1. E Glik, all'età di 28 anni, ha esordito in Champions League: 19 presenze in due stagioni, con la cavalcata della scorsa annata. Di cui Glik, come oggi, è stato un pilastro, titolare indiscusso in difesa. Ha arricchito il suo palmares, ha proseguito il suo processo di crescita. Ha giocato in una difesa a quattro, ma questo non è un problema. Con Ventura, d'altra parte, ha scritto pagine importanti nella storia del Torino giocando in un reparto arretrato a tre. Quello che Mazzarri vorrebbe ritrovare, facendo di Glik la propria colonna difensiva principale.