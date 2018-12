Una Nazionale spuntata: Mancini alle prese con il problema del gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovane, spensierata e possibilmente vincente. La Nazionale italiana è ripartita da Roberto Mancini dopo il fallimento dell'era-Ventura e il breve interregno di Gigi Di Biagio. Il nuovo CT ha subito mostrato grande attenzione nei confronti dei giovani talenti che stanno ben impressionando in Serie A (e non solo) e in poco tempo ha già dato una mentalità diversa agli azzurri, che hanno mostrato dei miglioramenti nelle ultime uscite ufficiali.

Il problema principale resta però quello della scarsa incisività in fase realizzativa. Un problema che gli azzurri si portano avanti dai tempi di Bobo Vieri e risolto solo parzialmente da Luca Toni e Mario Balotelli, il miglior marcatore tra i giocatori in attività. Ai centravanti manca l'esperienza in campo internazionale e, di conseguenza, un po' di personalità per trascinare la squadra nelle partite che contano. Il confronto con gli elementi offensivi delle altre selezioni è davvero impietoso. In campionato, sia Belotti che Immobile hanno già dimostrato di essere elementi di assoluto valore, ma ad entrambi sembra mancare lo step decisivo per fare il defintitivo salto di qualità. Che Mancini si attende anche da Patrick Cutrone, l'unico tra gli Under-21 a giocare con una certa continuità nel proprio club, e Moise Kean, il primo millennial a scendere in campo con la maglia azzurra.

I CONVOCATI: Mario Balotelli, Andrea Belotti, Ciro Immobile, Pietro Pellegri, Simone Zaza, Kevin Lasagna, Leonardo Pavoletti, Patrick Cutrone, Moise Kean.