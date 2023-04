Una notte da record per le casse del Napoli che De Laurentiis non si perderà: quanto vale la Champions

La notte più ricca della storia del Napoli. Stasera Aurelio De Laurentiis sarà sugli spalti del Maradona, tanto da aver rinviato il viaggio in California, per quella che sarà la gara col maggior incasso della storia del club campano. Dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro l'incasso del club capolista in Serie A, una cifra mai raggiunta dalla storia per il Napoli.

Le semifinali valgono tantissimo

Essersi qualificati ai quarti ha portato nelle casse di Napoli e Milan 10,6 milioni di euro ciascuno. In caso di semifinale, sono previsti altri 12,5 milioni oltre all'incasso, oltre al prestigio e a tutto l'indotto e la finale ne porta come base ulteriori 15,5 milioni di euro. La Champions non fa ricchi, di più e per questo è una notte che vale tantissimo. Per tutti. Anche per le casse, un motivo in più per esserci per tutti. Anche per Aurelio De Laurentiis.