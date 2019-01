Una notte da sogno. Chiesa e i suoi fratelli fanno sognare Firenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una notte da sogno, una vittoria travolgente che conferma le qualità di una squadra in crescita costante. La Coppa Italia, ora, diventa un obiettivo concreto per la Fiorentina di Stefano Pioli, che attende in semifinale la vincente della sfida tra Atalanta e Juventus. Nemmeno nelle più rosee previsioni dei tifosi viola si poteva immaginare un epilogo simile di una partita che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto essere equilibrata. Perché la Roma schierava quasi tutti i migliori e sembrava in ripresa, al netto delle amnesie difensive che erano costate la vittoria a Bergamo.

Invece, proprio quelle amnesie si sono ripetute più volte anche stasera. Ne hanno approfittato gli attaccanti di casa, implacabili, quasi insensibili di fronte a un avversario inerme soprattutto nella ripresa. Mattatore della sfida, manco a dirlo, è stato Federico Chiesa, autore di una fantastica tripletta, la prima in carriera: il numero 25 sta vivendo un vero e proprio magic moment ed è stato un incubo per tutta la retroguardia giallorossa, grazie anche alle preziose intuizioni di Kevin Mirallas e al fondamentale lavoro di Luis Muriel. Il colombiano, da quando è arrivato a Firenze, sembra essere rinato: sono quattro le reti in tre partite ufficiali con la nuova casacca, un impatto davvero devastante. Così come è stato devastante l'ingresso in campo di Giovanni Simeone, autore della doppietta che ha chiuso i giochi: l'argentino sembra essere scivolato nelle gerarchie di Pioli, ma ha voluto dare un segnale forte al proprio allenatore. Che ora gongola e spera di regalare un trofeo al popolo viola.