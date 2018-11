Una notte indimenticabile per Pavkov. L'ariete che ha steso il Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan Pavkov è un nove classico e i tifosi amano i nove classici. Li adorano perché hanno le ali spalancate e le spalle larghe. Hanno la testa dura e le gambe forti. Sono ancore a cui legare i sogni e stanotte Milan Pavkov ha regalato un giorno memorabile alla parte biancorossa di Belgrado. Due gol che hanno regalato respiro al Napoli, che hanno strozzato boriosi gridi di vittoria a Jurgen Klopp e ai suoi ragazzi. Rosso sangue e vergogna, sotto i colpi del ventiquattrenne ariete più costoso della storia del Radnicki. Che tra Belgrado e la sua casa madre ha fatto la spola, perché con la Stella Rossa non è stato titolare fino all'inizio di quest'anno. Perché adesso Milan Pavkov da Novi Sad, centottantotto centimetri di muscoli e sudore, è il riferimento avanzato dei serbi: 5 su 10 in SuperLiga, primi due squilli in una Champions dove non era stato però adesso titolare. El Fardou, poi Boakye, la Stella Rossa ha avuto altre Sirio ma stavolta al Marakana è arrivato lui. Due squilli per spezzare il dominio del Liverpool, lui è grezzo fromboliere di fisico e carattere. Per una notte da sogno. Un nove classico che, da oggi, i tifosi della Stella Rossa ameranno. Per sempre.