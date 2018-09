Una nuova data unica per il calciomercato. Vincerà la Premier League?

© foto di imago sportfotodienst

Da Massimiliano Allegri a Carlo Ancelotti. Da José Mourinho a Julen Lopetegui, passando da Rafa Benitez, Diego Simeone, Thomas Tuchel, Arsene Wenger. Tutti d'accordo e concordi. Serve una data unica per la chiusura del calciomercato internazionale. Venti allenatori al tavolo dell'Uefa Elite Club Coaches Forum di Nyon e la necessità di chiedere alla Uefa e al vice-segretario generale, Giorgio Marchetti, che si trovi un accordo sulla chiusura del calciomercato. Unica, non come in questa stagione, dove la Premier League ha scelto di terminare le trattative a inizio agosto, dove la Serie A lo ha fatto il 17 e dove Ligue 1, Liga e Bundesliga hanno invece chiuso il mercato il 31, come in passato.

Una scelta che ha condizionato e pure complicato piani tecnici ed economici di tante società, costrette a svendere gli esuberi, costrette viceversa a strapagare giocatori di mercati chiusi in anticipo o magari a mancare l'obiettivo perché nell'altra nazione il mercato chiudeva prima mentre in quella del club acquirente le trattative erano ancora aperte. Scelte cervellotiche che l'elite dei tecnici europei ha intenzione di cambiare, tornando a un'unità che permetta a presidenti e direttori sportivi di lavorare tutti con le stesse tempistiche.

Già l'arrivo del mercato cinese, con una chiusura fuori tempo massimo rispetto all'Europa, aveva condizionato nelle scorse cessioni alcuni club, impossibilitati dal non vendere alcuni giocatori a cifre astronomiche e fuori dai paletti europei. La ricerca di una data unica è qualcosa di legittimo ma pure di logico. Trovarla non sarà semplice, anche perché la Premier League non pare intenzionata a discostarsi da quella che è stata la sua scelta di chiudere prima di tutti, prima dell'inizio della propria lega. Si andrà in quella direzione, ovvero con Francia, Italia, Spagna e Germania, che si accoderanno all'Inghilterra subendo la sua decisione di una serrata a inizio agosto? Il tema è sul tavolo della UEFA ma il peso degli allenatori nel processo decisionale deve contare. E la voce è unica e forte. Chiudiamo tutti insieme. Com'era logico che fosse.