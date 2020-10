Una nuova Juve di Pirlo per adesso non convince: 0-0 al 45' a Kiev e Chiellini va subito ko

Finisce 0-0, con poco spettacolo e tanti dubbi, il primo tempo di Kiev, prima Champions della Juventus contro la Dinamo. Pirlo sorprende stavolta più per come dispone le pedine sulla scacchiera che per i loro nomi, sebbene l'esperimento duri solo diciannove minuti. Chiesa sulla sinistra a rientrare, Cuadrado sulla destra a galoppare, nel vento d'innovazione c'è spazio anche per un ruolo antico: è Chiellini, libero e centrale dei tre, con Danilo sul centro sinistra e Bonucci sul centro destra a coordinare la manovra bassa. Diciannove minuti, però: perché Chiellini s'infortuna, entra Demiral e così la retroguardia torna alla regolarità con Bonucci play. Davanti invece non c'è Dybala, Paratici ribadirà nel pregara che "non è al meglio ma è a disposizione", dopo i sussurri e le prime turbolenze sulla Joya d'Argentina. La Dinamo Kiev, invece, è quel che è stata nelle tre tornate precedenti in Europa: vincente, sicché Lucescu, che è pioniere e non innovatore, va sul sicuro.

Bushchan protagonista nel bene e nel male Chi si rende pericoloso è Chiesa, due volte. Dalla mancina, rientra bene sul destro ma pure quando si porta la palla sulla sinistra in velocità, impegna Bushchan che è bravo a deviare. Poi il portiere smanaccia, un minuto dopo, su un angolo bianconero, ma la palla finisce all'improvviso sulla fronte di Chiellini che manda a lato proprio poco prima dell'infortunio. Al 34' il portiere ucraino è ancora protagonista, stavolta in positivo: azione show sulla sinistra di Ramsey, tacco di Kulusevski 'alla Crespo' e deviazione col guantone in corner. La partita poi scivola via fino al duplice fischio, c'è però il tempo per un giallo a Bentancur. In quarantacinque minuti di noia e pochi sussulti.