Una papera di Reina lancia il Genoa: Milan sotto 1-0 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanta pressione, poche emozioni. Un primo tempo che sembrava scritto, con un risultato che rispecchiava i valori visti in campo e il momento delle due squadre. Invece, nel finale arriva l'errore che non ti aspetti, da uno dei giocatori più esperti in campo: la topica colossale di Pepe Reina permette al Genoa di chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0.

A viso aperto - Nonostante l'elevata posta in palio, il match non è bloccato e i ritmi sono piacevoli sin dalle prime battute. Il Milan prova a mettere subito in difficoltà gli avversari con una linea difensiva molto alta, ma il Genoa aggira bene il pressing rossonero e sfrutta la velocità dei suoi attaccanti, che si muovono bene alle spalle dei centrali. Uno stratagemma efficace, che dopo otto minuti porta Lerager alla conclusione davanti a Reina: il portiere spagnolo, schierato all'ultimo secondo per il forfait di Donnarumma, respinge la conclusione centrale del centrocampista.

L'errore che non ti aspetti - A proposito di defezioni, qualche istante più tardi anche il Genoa perde subito uno dei suoi uomini più rappresentativi: capitan Criscito è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. I rossoneri mostrano i soliti deficit in fase di impostazione e nemmeno le modifiche apportate da Giampaolo sembrano portare beneficio alla manovra; Piatek è isolato, ci prova solo Suso con tre tentativi dalla distanza senza troppe pretese. Così, sono sempre i padroni di casa a rendersi più pericolosi, sfruttando errori anche marchiani dei milanisti. Ghiglione manda spesso in crisi Theo Hernandez, tanto bravo in fase di spinta quanto lacunoso in difesa. Il terzino ex Frosinone è tra i migliori insieme al collega Pajac: entrambi provano a saggiare la prontezza dei riflessi di Reina nel finale, trovando sempre la strada sbarrata. Ma l'ex portiere del Napoli la combina grossa al 41': punizione centrale di Schone, Reina non trattiene e la palla finisce in rete. Una papera clamorosa, che per ora costa carissima al Milan e a Giampaolo.