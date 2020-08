Una permanenza di importanza piramidale: Ibrahimovic mette d'accordo Maldini e Gazidis

"Abbiamo delle priorità e Zlatan Ibrahimovic è la nostra priorità". Paolo Maldini è stato chiaro nella conferenza stampa di inizio stagione , in cui ha parlato insieme a Ricky Massara e Ivan Gazidis: nonostante sia stata prevista una via di fuga, la permanenza dell'attaccante svedese è di fondamentale importanza per il futuro del Milan e la crescita dei tanti giovani presenti in rosa.