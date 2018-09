Una permanenza per niente scontata. Che porterà al rinnovo dell'SMS

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alzi la mano chi, a inizio estate, avrebbe immaginato un Sergej Milinkovic-Savic con ancora la maglia della Lazio sulle spalle. Il centrocampista serbo era uomo mercato ambito e cercato dai top club europei, PSG su tutti, ma alla fine colpo lo ha fatto proprio la Lazio con la sua permanenza. Non senza qualche picco di stupore fra gli addetti ai lavori.

I NUMERI - Fermandoci alla scorsa stagione, è evidente quanto l'ex Genk sia cresciuto e maturato. In campionato 35 partite, 12 gol, 4 assist e tante giocate decisive. La sua fisicità, poi, è un dato che non si può sintetizzare con i numeri ma che ha influito non poco sull'ottimo andamento della squadra di Simone Inzaghi. E infatti al Mondiale era atteso come protagonista assoluto. In Russia è forse mancato lo squillo decisivo, ma Milinkovic si è comunque conquistato i gradi di titolare inamovibile della Nazionale serba.

MERCATO SGONFIO - Nell'era delle spese folli, si vedano Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembele e non solo, la cifra fissata da Lotito sembrava si alta, ma neppure troppo considerando il valore, reale e potenziale, del giocatore. Alla fine però nessuno è arrivato ai 120 milioni richiesti. Trattare con Lotito è sempre complicato, soprattutto se dall'altra parte c'è un giocatore (e un agente) che non spinge per l'addio. O almeno non ha intenzione di arrivare al braccio di ferro. E così le offerte ci sono state, ma son sempre rimaste lontano dalla cifra richiesta. E Milinkovic, senza problemi di sorta, si è rimesso a disposizione di Inzaghi per provare a centrare la Champions con la Lazio.

FUTURO DA SCRIVERE - Facile pensare a nuovi e più concreti assalti la prossima estate, ma nel frattempo qualcosa si muoverà internamente alla Lazio. Perché un giocatore che vale 120 milioni non può guadagnare 1 milione e 800 mila euro. Lo raccontano le dinamiche di mercato e pure quelle finanziarie. E infatti le parti si sono già messe a lavoro per sistemare la faccenda. Con Milinkovic che nei prossimi giorni, ed in attesa del prossimo mercato estivo, vedrà alzarsi notevolmente i propri introiti contrattuali. Ma Lotito, Tare, Inzaghi e la Lazio tutta saranno ben felici di potersi godere ancora per una stagione il talento del giocatore. Soprattutto perché forse, neanche loro, si sarebbero immaginati di rivederlo a Formello viste le premesse di giugno.