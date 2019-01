Una punta deve uscire, rebus per Tonelli: il punto sulla Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato indecifrabile per la Sampdoria, che potrebbe cambiare ancora sia in difesa che in attacco, a seconda degli eventuali addii. La situazione di Defrel, ma anche quella di Tonelli, sono sicuramente da monitorare, anche perché per il centrale sarà sicuramente necessario trovare un sostituto. Di certo in attacco una partenza ci sarà, con Gabbiadini che chiede spazio dopo aver lasciato la Premier League pur di tornare a vestire il blucerchiato.

IN ENTRATA - Incontro in programma per Davide Merola: l'attaccante dell'Inter potrebbe trasferirsi in blucerchiato coi nerazzurri che manterranno però il diritto di recompra. Sabatini intanto avrebbe individuato il sostituto di Jacopo Sala, qualora il terzino dovesse trasferirsi al Parma. Il club blucerchiato sarebbe interessato a Fabio Depaoli, classe 1997 in forza al ChievoVerona. Abbandonata per il momento la pista Laurini, mentre Miha Zajc in questo momento è stato bloccato dall'Empoli.

IN USCITA - Gregoire Defrel non sembra più essere una primissima scelta e potrebbe cambiare aria. Giampaolo però non sembra di questa idea: "Tra Defrel e Kownacki partirà il secondo, sono scelte già concordate con la società", ha detto il tecnico qualche giorno fa. Da decifrare anche il destino di Lorenzo Tonelli, che Ferrero non vorrebbe riscattare alle cifre dell'accordo stipulato col Napoli e ha un'offerta dal Bologna, mentre Jacopo Sala continua ad essere corteggiato dal Parma.