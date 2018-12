© foto di Federico Gaetano

Non segnava dal 22 ottobre 2016, da quel Milan-Juventus che poteva sancire la nascita di una nuova stella del calcio italiano, ma che ha finito soltanto col riempire di responsabilità un ragazzo dal grande potenziale. Manuel Locatelli è tornato al gol nella sfida di Tim Cup tra il suo Sassuolo e il Catania: una rete decisiva, che consente alla squadra di De Zerbi di superare gli etnei e regalarsi il Napoli negli ottavi di finale. La speranza, per gli emiliani e per tutti, è che la questo evento segni un nuovo punto di svolta nella carriera del classe 1998, che è atteso l'anno prossimo da un appuntamento importantissimo, l'Europeo Under-21. Il Milan se ne è liberato senza troppi indugi e spera di non pentirsene. Il tempo è dalla parte di Locatelli.