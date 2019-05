Una scelta che...Conte: le certezze di Marotta e l'incognita Juve

Fonte: Sportitalia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Stappare la bottiglia ed attendere le bollicine. E’ un po’ questo il riassunto della situazione attuale del calcio italiano in previsione della prossima estate, con il tappo che blocca le emozioni rappresentato dalla questione allenatori ancora da risolvere, e con lo champagne di altissima qualità che si farà corrispondere alle innumerevoli trattative di mercato che ne seguiranno. Ed allora si fa riferimento alle guide tecniche, a quel faccia a faccia tanto atteso tra Agnelli ed Allegri il cui esito potrebbe non essere scontato, ed anche alla situazione di un’Inter complicata da leggere ed interpretare ma potenzialmente destinata ad essere scoppiettante. Le parole di Spalletti, le dichiarazioni tra le righe di Marotta ed il profilo di Antonio Conte meritano un approfondimento. Con la certezza che i contatti tra le parti non siano mai mancati, e con la consapevolezza che, qualora dovesse arrivare il via libera dalla proprietà, l’amministratore delegato dell’Inter potrebbe portare a Milano Antonio Conte per far proseguire a lui i progetti di grandeur nerazzurri, concretizzando i tanti discorsi di questi mesi. Ovviamente con la Juventus sullo sfondo e quell’ipotesi di discontinuità rispetto al progetto Allegri che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola, programmando un ritorno che rivoluzionerebbe le strategie delle avversarie. Senza dimenticare una Roma che ha la certezza di avere speso tutti i progetti e le parole possibili per avere la coscienza a posto nella sua rincorsa al tecnico di Lecce, magari assieme a Petrachi come direttore sportivo del futuro.

Un puzzle complicato, che coinvolge anche il futuro del Milan. Con lo scontato addio di Gattuso e con l’ambizione Gasperini che, difficilmente potrebbe aggiungere qualcosa di meglio al sogno che sta regalando all’Atalanta. E se fosse maturo il tempo per una rivincita all’ombra della Madonnina?