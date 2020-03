Una scelta di buon senso: ora c'è più tempo per concludere le stagioni (virus permettendo)

vedi letture

Non si poteva fare altrimenti. E questa volta, senza grossi tentennamenti, s'è solo preso atto della situazione è s'è deciso di decidere in fretta. L'Europeo che slitta di un anno, dal 2020 al 2021, era l'unica scelta possibile per provare a portare al termine i campionati e le competizioni UEFA per club entro il 30 giugno. Questa mattina le Federazioni si sono mostrate compatte nel chiedere il rinvio dell'Europeo perché tutte si sono ritrovate nella stessa situazione e hanno l'esigenza, la necessità, di portare al termine la stagione. Per questioni sportive, per questioni economiche.

Che ciò avverrà non è semplice, né scontato. Sarà il virus (e il comportamento di tutti noi per arginare questa emergenza) a deciderà se e quando il pallone potrà tornare a rotolare. Impossibile pensare alla riapertura gli stadi, ma anche per disputare le gare a porte chiuse sarà necessario che l'emergenza sia alle spalle. E questo, nei modi e nei tempi, non possiamo deciderlo.

Da oggi però c'è una certezza in più: tutte le Federazioni hanno un mese e mezzo di tempo in più per concludere la stagione. Hanno avuto carta bianca dall'UEFA per usare maggio e giugno per completare le competizioni. Un dettaglio importante perché adesso c'è più margine per ragionare, per mettere in conto una riapertura dei campionati nei primi giorni di maggio senza mettere in conto soluzioni diverse dal riprendere esattamente dal punto di sospensione senza play-off o altre soluzioni.

Giusto ribadirlo: che si torni in campo a tra un mese o un mese e mezzo non è scontato. Ma da oggi, se così sarà, sappiamo che i campionati verranno portati a termine.