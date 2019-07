Una scommessa targata Luis Campos. Il Milan scopre il talento di Leao

Il Milan alza la posta e scommette tutto (o comunque molto) su Rafael Leao, talentino classe '99 in arrivo dal Lille. In coppia con Pèpè, nell'ultima stagione di Ligue 1, il portoghese ha fatto faville. E il Milan non ha esitato a puntare forte sulle sue potenzialità spendendo una cifra di tutto rispetto, oltre 30 milioni di euro.

Alternativa a Piatek. Ma pure in coppia col polacco - Leao in Francia è stato spesso e volentieri avvicinato a Kylian Mbappé, per caratteristiche. Un paragone decisamente ingombrante ma che ben fotografa le qualità e le potenzialità del prodotto del settore giovanile dello Sporting Lisbona. L'altezza (poco meno di 1,90m) lo fa sembrare un centravanti, ma la velocità e l'abilità palla al piede lo rendono pure abile seconda punta. Per questo motivo all'occorrenza potrà sostituire Piatek al centro dell'attacco. Ma in generale l'idea di Giampaolo sembra essere quella di posizionarlo al fianco del polacco ex Genoa. Per la cronaca: in stagione, prima e ultima con la maglia del Lille, Leao ha giocato 24 partite e segnato 8 gol (in Ligue 1).

Il pupillo... di colui che poteva essere ds del Milan - Se il Lille incasserà oltre 30 milioni dalla cessione del cartellino del classe '99 dovrà dire grazie a Luis Campos, uomo mercato del club transalpino che la scorsa estate ha scommesso forte sul giocatore. E proprio Luis Campos, prima dell'insediamento di Maldini, Boban e Massara, sembrava il candidato numero 1 per la scrivania milanista del dopo Leonardo. E fra gli obiettivi potenziali in ottica rossonera figurava proprio Leao. Alla fine il dirigente portoghese ed il Milan non si sono incontrati. Ma a Milanello si potranno comunque gustare i frutti del suo lavoro.