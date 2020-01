Una sconfitta che brucia. Il Parma di D'Aversa non vuole accontentarsi

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Roberto D'Aversa sono la fotografia esatta dell'ottimo campionato disputato fino a questo momento dal suo Parma: "Il rammarico è che, nonostante la prestazione ci sia stata, non abbiamo portato a casa il risultato". Una dichiarazione da allenatore che conosce molto bene le potenzialità espresse dalla propria squadra e che vuole mantenere l'asticella alta nel momento più difficile, quello in cui la priorità deve essere consolidare l'ottima posizione in classifica, raggiunta con fatica e grazie a prestazioni convincenti.

Bandire la mediocrità - È un Parma ambizioso, che non vuole mostrarsi inferiore nei confronti di nessun avversario. A cospetto della corazzata Juventus, la formazione ducale si è comportata benissimo, giocando a viso aperto e ribattendo colpo su colpo: è andata in svantaggio, quasi casualmente, al termine di un primo tempo giocato molto bene dal punto di vista difensivo; ha trovato il pareggio ma è stata punita subito dal fenomeno con la maglia numero 7, poi ha cercato fino all'ultimo di cogliere un risultato positivo che, in fin dei conti, avrebbe anche meritato. In passato, forse, una sconfitta per 2-1 sarebbe stata accolta quasi con soddisfazione. Oggi non è così: Roberto D'Aversa non si accontenta dei complimenti, punta a migliorarsi; è questo il segreto per diventare davvero grande e per uscire da quella mediocrità che troppe volte, in passato, aveva caratterizzato gli emiliani.