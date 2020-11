"Una sconfitta che ci serve per imparare". Rivedi Zapata dopo il tracollo dell'Atalanta

vedi letture

"Abbiamo perso una partita importante ma non decisiva". Ha parlato così Duvan Zapata ai microfoni di Sky Sport dopo il brutto ko in Champions League contro il Liverpool: "Ora ripartiamo pensando già all'Inter. Contro queste squadre così forti (il Liverpool, ndr) dobbiamo riuscire ad esprimere il nostro gioco, ci serve per imparare che in questa competizione se non alzi l'intensità dal primo minuto non riesci a restare in gara". Rivedi il video con le parole di Zapata: