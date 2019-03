Una sconfitta che fa male. Frosinone, è ora di pensare al futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dado, a nove giornate dalla fine del campionato, è ormai tratto. Solo un miracolo può salvare il Frosinone dalla retrocessione in Serie B, e del resto non si può sperare in un epilogo diverso quando in casa si conquistano soltanto cinque punti, frutto di altrettanti pareggi. Una maledizione, quella dello Stirpe, che la squadra di Baroni sperava di spezzare oggi, nello scontro diretto contro la SPAL, ma i ferraresi hanno affossato quasi definitivamente i ciociari, disputando un match non trascendentale ma maledettamente efficace. È bastato il gol di Vicari a mettere a nudo tutte le difficoltà dei canarini, che sono stati sfortunati - due legni colpiti - ma che, ancora una volta, non sono riusciti a incidere nei minuti finali, nonostante il tecnico abbia schierato tutti gli attaccanti a disposizione.

Le giocate dei singoli, nel massimo campionato italiano, fanno la differenza. E al Frosinone è mancato proprio il guizzo del campione, colui che è in grado da solo di risollevare le sorti di una singola partita. Ciano, forse l'elemento con maggiore qualità, non è riuscito a essere continuo e spesso sembra troppo isolato. Pinamonti ha segnato solo un paio di reti pesanti, mentre Ciofani e Dionisi sembrano aver ormai dato tutto quello che potevano per la causa dei laziali. Finito un ciclo, si dovrà ripartire con nuovi elementi e probabilmente con un'altra filosofia. La società ha mostrato sempre lungimiranza, costruendo subito lo stadio di proprietà, ma per mantenere la categoria ed evitare continui saliscendi bisognerà abbandonare la mentalità da provinciale e pensare davvero in grande.