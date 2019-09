Una settimana dopo Zagabria, l'Atalanta si rilancia. Per la Champions?

© foto di www.imagephotoagency.it

Da mercoledì a mercoledì, per ritrovare una serenità che sembrava persa. Perché il 4-0 di Zagabria raccontava di un'Atalanta che forse avrebbe dovuto ridimensionarsi, tra una Champions League troppo competitiva e un campionato che, realisticamente, era difficile da bissare. Invece il terzo posto, in solitaria, spiega come i nerazzurro siano i candidati naturali al quarto posto. Ammesso e non concesso che Inter, Juventus e Napoli stiano giocando un altro campionato, quello per arrivare fino in fondo, con il primo posto in palio.

UNA SCONFITTA IN 17 PARTITE - I numeri dell'Atalanta sono straordinari, non solo perché è una provinciale. Da Torino a Torino, i granata sono gli unici ad avere battuto i nerazzurri di Gasperini in Serie A. Poi c'è la finale di Coppa Italia, con i gol di Milinkovic-Savic e Correa a fare da spartiacque (e ridimensionamento), ma la realtà spiega come non sia così semplice battere i nerazzurri, partenti dalla terza fascia nelle griglie di inizio stagione. Se Roma-Atalanta 3-3 era la presa di coscienza di una squadra interessante, lo 0-2 dell'Olimpico passa oltre Zagabria.

ROMA BATTUTA SUL SUO CAMPO - Poi, però, bisogna passare in rassegna una Roma che ha deciso di prendere contromisure, giocare come Bjelica con la Dinamo Zagabria, sperare di battere l'Atalanta con il suo modulo e nel suo campo. Per quasi 60 minuti ha avuto la meglio, probabilmente se Zaniolo avesse trovato il vantaggio tutto sarebbe stato diverso. Ma è una possibilità e non la realtà: quando è entrato Zapata, finalmente con un centravanti, l'Atalanta di Gasperini ha meritato il 2-0 finale. La Roma può fare bene, molto, tanto da arrivare nelle prime quattro. A patto di non pensare di adattarsi all'avversario, con la profondità di una panchina lunghissima e la speranza di fare meglio di almeno una delle quattro-cinque grandi. A cui, da ieri, si è iscritta nuovamente anche l'Atalanta.