Una sfida al futuro. Meret, sognando Buffon

© foto di Federico Gaetano

E' universalmente considerato tra i migliori talenti e prospetti del calcio italiano, Alex Meret da Udine. Vent'anni, la metà di Gianluigi Buffon e non è un caso se ha detto che "è un esempio per quello della mia generazione". Il che è sintomatico di un'era calcistica che è trascorsa, perché se un campionato è lungo, figuriamoci due decadi. Nel 1997, Buffon aveva già esordito in A da due anni ma questi son pezzi letti e riletti, storie che per Donnarumma hanno visto aggiungere un +2 e via discorrendo. Però è vero, è reale, che sfidarlo e affrontarlo per molti è onore, privilegio. Incrociare guanti e guantoni col modello e icona. Tocca ad Alex Meret, oggi, uno dei più indicati a raccoglierne un giorno l'eredità.