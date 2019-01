© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gol di testa consolidano il doppio vantaggio per l'Atalanta a Frosinone. Prima è Mancini, su cross di Pasalic, al decimo minuto, a sbloccare la gara. Poi c'è spazio per la settima partita consecutiva in gol per Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta. Ancora Pasalic a ispirare il colpo di testa del centravanti, undicesima rete che porta i nerazzurri sullo 0-2 al 45'.