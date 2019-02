Una sola vittoria in stagione per il Chievo. Salvarsi, così, è pura utopia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sola vittoria in campionato in tutta la stagione. Basterebbe questo dato per spiegare l'ultimo posto solitario in classifica del ChievoVerona. Un solo successo, arrivato a fine 2018 (1-0 con il Frosinone), poi solo sconfitte e pareggi. La matematica, almeno per adesso, non condanna i clivensi, anche perché davanti le altre squadre in lotta per la salvezza non stanno volando, anzi. Tuttavia se davvero la squadra di mister Di Carlo vuole quantomeno provare a lottare fino alla fine, deve fare qualcosa di più.

Il Genoa oggi al Bentegodi non ha fatto niente per provare a segnare. Andava bene un pareggio e così è stato, con il Chievo apparso troppo rinunciatario fin dalle prime battute. Stepinski e Meggiorini non hanno saputo far male alla difesa del Grifo, con l'attacco del Chievo che continua a sentire la mancanza di capitan Pellissier. Certo, se le speranze di salvezza passano da un giocatore di 39 anni, significa che di errori in estate, in fase di costruzioni della squadra, ne sono stati fatti.

Ad oggi parlare di salvezza appare davvero complicato, anche se come detto la matematica non condanna la squdra di verona. Come si suol dire finché c'è vita, c'è speranza. Una speranza che, partita dopo partita, appare sempre più vana.