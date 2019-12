Una stagione da incorniciare per Sepe: la porta del Parma è al sicuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una partita da assoluto protagonista. Se il Parma porta a casa i tre punti dalla trasferta sul campo della Sampdoria, grande parte del merito va senza dubbio a Luigi Sepe. Il portiere dei Ducali è stato praticamente perfetto. Inoperoso per la prima mezz'ora, subito reattivo quando chiamato in causa. Nella ripresa poi si è scatenato, parando il rigore a Quagliarella e neutralizzando la conclusione ravvicinata di Colley.

Una partita che conferma la stagione di alto livello del portiere del Parma: l'estremo difensore dei Crociati figura quasi sempre fra i migliori in campo e nonostante le 18 reti subite (appena tre in più rispetto a quelle subite dalla Juventus, tanto per fare un esempio), non ha mai commesso un errore in stagione. Sepe fa della continuità la sua arma migliore: mai un calo di attenzione, sempre attento e preciso. Ed è questo che fa la differenza per un portiere, soprattutto se non ti chiami Alisson o Buffon.