Una strada alternativa per l’Italia di Mancini: per i dati Immobile e Belotti sono un tandem perfetto

vedi letture

Col Torino, nel 2013-2014, Ciro Immobile aveva fatto talmente bene da essere acquistato dal Borussia Dortmund. Andrea Belotti arrivò in granata solo l’anno successivo, poi i due lì coincisero nei primi mesi del 2016. “Peccato per il mancato riscatto di Immobile (dal Siviglia), con lui e Immobile ci saremmo divertiti”, profetizzò Sinisa Mihajlovic. Col senno di poi, vien da dire che aveva proprio ragione, il tecnico serbo. Ma quest’anno, con casacche, ambizioni e contesti diversi, come stanno andando i due? E in ottica azzurra, con oltre un anno all’Europeo, il ct Mancini potrebbe pensare ad un tandem d’attacco del genere?

Gol e assist non mentono. Ma quanto crea il Gallo - 25 gol contro 8, 5 assist contro 2. Il fattore puramente numerico è tutto dalla parte di Immobile e della sua Lazio. Reti, assist, e tiri tentati sono lì a dimostrarlo, ma i dati di Belotti in fatto di dribbling (105 contro 58) e azioni d’attacco fatte (218 contro 202) sono di gran lunga superiori. Parametri diversi per modi di intendere il ruolo diversi, verrebbe da dire.

Passaggi e duelli, vittorie schiaccianti - Se difensivamente i numeri dei due si equilibrano abbastanza, sono i numeri passaggi e duelli che raccontano ancora più nel profondo le differenze fra i due: Immobile vince in tutte le categorie riguardanti i passaggi, un lavoro di scambio con i compagni che ha fatto le fortune della Lazio. Belotti, invece, domina nel confronto riguardante i duelli, aerei, offensivi e difensivi. Ecco perché, sebbene nell’Italia di oggi sembrino uno alternativo all’altro, l’idea di renderli complementari dando vita ai pensieri di Mihajlovic non sembra campata per aria.