vedi letture

Una traversa, tanta attenzione e (al 44esimo) il gol di Young: Lazio-Inter 0-1 a fine primo tempo

Inter in vantaggio dopo 45 minuti. A decidere fino a questo momento il match dell'Olimpico il primo gol in Serie A di Ashley Young. Al 44esimo, l'esterno inglese dopo una respinta non impeccabile di Strakosha sul tiro di Candreva ha spedito il pallone in fondo al sacco e ha sbloccato un match fino a quel momento molto equilibrato.

Anzi, fino al gol dello 0-1 un po' meglio la Lazio. E non solo per la conclusione dopo otto minuti di Sergej Milinkovic-Savic che dal nulla ha scagliato una sassata capace di far tremare il montante per diversi secondi. Un po' meglio la Lazio perché la squadra di Simone Inzaghi, fino alla rete di Young, ha provato a controllare di più il campo e il pallone, costringendo l'Inter a una frazione fatta di difesa e contropiede. L'Inter in un Olimpico infuocato s'è comunque difesa bene e pochi istanti prima del duplice fischio ha realizzato la rete dello 0-1.

L'impressione, fino a questo momento, è che l'importanza della partita abbia condizionato la partita. Lazio e Inter propositive ma non spregiudicate. Che hanno lasciato il tiro dalla distanza, ma al contempo hanno provato a evitare il più possibile il passaggio facile per gli attaccanti.

Detto in apertura della traversa colpita da Milinkovic, ci sono da segnalare almeno un paio di azioni da gol interessanti prima della rete. Al 16esimo, Lukaku ha scaldato i guantoni di Strakosha con una conclusione interessante. Al 26esimo, Immobile non ha capitalizzato nel migliore dei modi una bella azione corale dei biancocelesti. Poi il gol che ha deciso la prima frazione: discesa di Candreva sulla destra, respinta di Strakosha e tap-in vincente di Young, un gol che darà alla ripresa tutt'altro sapore.

Clicca qui per la diretta testuale di Lazio-Inter