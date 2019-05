© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nemici mai. A chi ha cercato di immaginare un dualismo tra Francesco Totti e Daniele Rossi ha sempre risposto quest'ultimo, in modo piuttosto chiaro. I famosi maiali al microfono. DDR e Totti: sempre amici, ma anche l'uno nell'ombra dell'altro. È difficile, nonostante la strepitosa carriera del centrocampista, nasconderlo. Se da un lato De Rossi è stato un predestinato, in modo piuttosto evidente sin dal momento in cui ha esordito con la Roma, dall'altro questo ruolo gli è rimasto attaccato adosso. Come quel soprannome.

Capitan Futuro: Daniele lo è stato per sedici lunghissime stagioni. Il delfino, l'erede designato, in attesa che Sua Maestà il Pupone decidesse di cedergli la fascia. È successo due anni fa, con l'Olimpico in lacrime per l'addio del suo numero 10. Immaginiamo lo stadio commosso anche alla fine di questa stagione, di una commozione che sarà diversa.

Dopo averla attesa per tanto tempo la fascia da capitano gli sarà rimasta sul braccio soltanto per due stagioni. Volente o nolente, se saranno confermate le indiscrezioni sul fatto che la decisione di non proseguire con il De Rossi calciatore dipenda soprattutto dalla Roma società. La grande attesa, con la beffa sfiorata: quella semifinale di Champions che Totti non ha mai giocato.

Una vita da Capitan Futuro: due anni contro sedici, parlano i numeri per la carriera di De Rossi. Bastano i numeri? A volte no, spesso ingannano: nell'attesa di diventare capitano formalmente, DDR saputo interpretare il ruolo del leader.