Una vittoria cambia tutto: Allegri ora ha il coltello dalla parte del manico

Fonte: Inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una vittoria non cambia molto. Non cambia una stagione, perché la Juventus dovrà ancora giocarne tante, di gare come quella di ieri sera, se vorrà vincere la Champions. Non cambia una programmazione, perché a Torino hanno insegnato da tempo che le novità si studiano con anticipo e non s’improvvisano. Non cambia qualche mal di pancia, perché più di uno scricchiolio, nel rapporto tra Massimiliano Allegri e la società bianconera, c’era, c’è e ci sarà.

Una vittoria, però, cambia tutto, se arriva come è arrivata quella di ieri sera allo Stadium. Alla Juve serviva una partita perfetta e partita perfetta è stata: in Europa, i Colchoneros non subivano tre gol in una gara a eliminazione diretta dal 2017, semifinale di andata contro il Real. Li hanno incassati ieri, a corredo di un confronto dominato in tutti i sensi dalla squadra di Allegri. L’uomo del momento, in coabitazione con Cristiano Ronaldo, nell’immaginifico universo bianconero. L’allenatore che ora, passateci il termine, ha il coltello dalla parte del manico.

Inutile girarci attorno: prima di ieri sera chiunque immaginava un Allegri lontanissimo dalla conferma alla guida della Juve. Potrebbe ancora essere così, il colloquio a fine stagione rimane in agenda, ma è innegabile che la bilancia adesso penda dalla parte di Max. Ha messo in campo la Juve che serviva, quando serviva. È una vittoria pratica e anche bella, targata Allegri in tutto e per tutto. Merito della fluidità della squadra e di un piano tattico ben preciso, complice la lezione imparata al Wanda Metropolitano. Nel momento del bisogno, abbiamo (ri)scoperto che la Juve è profondamente di Allegri, abbiamo forse scoperto la prima Juve veramente di Allegri in questa stagione. Niente è ancora scritto sul futuro della Vecchia Signora, al capitolo allenatore, per carità. Però Zidane è a Madrid e Allegri, tutto fuorché dimissionario, è ancora lì. Più saldo che mai. Finché vorrà, a questo punto: con buona pace di chi riesce ancora nell’impresa di criticarlo.