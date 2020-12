Una vittoria pesantissima e vetta a 1 punto: l'Inter vince 1-0. Il Napoli avrebbe meritato di più

vedi letture

Adesso la vetta della classifica è lì, davvero a un passo. L'Inter al termine di una partita molto equilibrata ottiene tre punti pesantissimi e si porta a 27, a -1 dal Milan che dopo il pari col Parma non è andato oltre il 2-2 contro il Genoa. Festeggia Antonio Conte, perché la vittoria ottenuta questa sera a San Siro non è stata semplice. Per quanto creato nella ripresa, il Napoli di Gattuso avrebbe meritato di tornare a casa con un pareggio. Ma la squadra nerazzurra è stata brava a reggere la forza d'urto degli ospiti, e a spuntarla grazie a un rigore trasformato da Romelu Lukaku al 73esimo.

Più attente a non subire piuttosto che ad attaccare, le due squadre hanno concesso pochissimo e di fatto nella prima frazione s'è vista una sola vera occasione, quella capitata al 17esimo sui piedi di Lautaro: ottimo il movimento in area dell'argentino che ha anticipato il diretto marcatore sul suggerimento di Barella ma per un soffio non ha trovato lo specchio della porta.

Il Napoli ha controllato il pallone senza però riuscire a dare velocità alla manovra. La squadra di Gattuso ha chiuso la frazione con il 60% di possesso palla, ma non ha mai creato grosse occasioni. Solo un tiro di Zielinski, che però non ha centrato lo specchio della porta. Gagliardini al 38esimo ha poi risposto con un colpo di testa telefonato: troppo poco per scuotere alle fondamenta il match.

Con gli stessi uomini e con lo stesso canovaccio è ripartita la ripresa. Anche se il Napoli dopo un quarto d'ora ha iniziato non solo a prendere campo, ma ad essere anche pericoloso: soprattutto con Lozano, sempre pericoloso sulla destra ogni qualvolta ha avuto spazi a disposizione. Al 69esimo splendido colpo di tacco di Insigne, che ha testato i riflessi di un Handanovic che nell'ultimo quarto di gara è stato tra i migliori in campo insieme a Sensi e Darmian. Questi ultimi due, sono stati i giocatori che si sono guadagnati il rigore poi trasformato da un Lukaku infallibile dal dischetto. Il gol che ha deciso la partita è stato realizzato al 73esimo, nel momento migliore del Napoli.

Anche dopo la squadra di Gattuso ha attaccato, con coraggio e generosità. L'ha fatto nonostante l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Insigne che in occasione del rigore concesso all'Inter è stato espulso per una parola di troppo nei confronti del direttore di gara. Ha attaccato, ha impegnato di nuovo Handanovic con Politano e Di Lorenzo, ha colpito un palo con Petagna, ma non è bastato. Ha vinto l'Inter, che ora è a un passo dalla vetta: vittoria pesantissima.

Clicca QUI per la diretta testuale di Inter-Napoli