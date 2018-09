Una vittoria risicata. Ma per la Lazio il gol non può essere un problema

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni parlando di Lazio una delle questioni più ricorrenti era quella del problema del gol. Nelle prime due uscite stagionali solo Immobile era riuscito a smuovere la rete avversaria e le bocche di fuoco biancocelesti sembravano piuttosto arrugginite. E anche questa sera contro il Frosinone è arrivata una vittoria estremamente risicata, col risultato rimasto in bilico fino alla fine. Ma le sensazioni del post partita, nonostante l'1-0, sono comunque molto positive. Perché la Lazio ha creato tanto in zona offensiva, sbagliando spesso e volentieri palloni che lo scorso anno avrebbero avuto maggior fortuna. Prima Parolo, poi Milinkovic-Savic, quindi Immobile. Errori che portano firme diverse, ma che se letti dal punto di vista tecnico dovrebbero comunque lasciare tranquillo Simone Inzaghi. Perché l'impostazione di gioco, la filosofia di questa Lazio, è assolutamente offensiva e gli interpreti sono giusti per immaginarsi risultati più rotondi. Magari la sosta aiuterà a migliorare la condizione fisica. E a quel punto, siamo certi, anche trovare la via del gol sarà esercizio ben più semplice.