Under 19, Kean e Scamacca mandati a casa: i motivi della scelta di Nicolato

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega i motivi che hanno portato il commissario tecnico della Nazionale Under 19 Paolo Nicolato ad allontanare nella giornata di ieri Moise Kean (attaccante di proprietà della Juventus, ma in prestito all'Hellas Verona) e Gianluca Scamacca (centravanti del Sassuolo).

I due calciatori sono stati rispediti a casa - si legge - a causa dei ripetuti e pesanti scherzi ai danni degli altri ragazzi del gruppo e ad alcuni ospiti dell'albergo. Comportamento ritenuto inaccettabile, che ha spinto lo staff azzurro a una presa di posizione forte.