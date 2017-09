Under 19, Kean e Scamacca sconvocati per motivi disciplinari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I giocatori Gianluca Scamacca del Sassuolo e Moise Bioty Kean dell'Hellas Verona, in raduno a Salsomaggiore con la Nazionale Under 19, sono stati sconvocati per ragioni disciplinari dal tecnico Azzurro Paolo Nicolato.

E' stato convocato Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina che raggiungerà la squadra Nazionale ora in collegiale per l’amichevole che il 5 settembre si giocherà a Reggio Emilia contro i pari età della Russia.