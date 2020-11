Under 21, a novembre anche una squadra B. Nicolato: "Servono soluzioni nuove in questo momento"

vedi letture

In vista delle gare di qualificazione all’Europeo Under 21 2019/21 in programma nel mese di novembre rispettivamente in Islanda (12), Lussemburgo (15) e con la Svezia a Pisa (18), la FIGC ha deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 B: le due formazioni, rispettivamente guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, lavoreranno nello stesso periodo in maniera funzionale e sinergica, con la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia, così da essere in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze che potrebbero determinarsi. La scelta, si legge sul sito ufficiale della FIGC, nasce dall’esperienza vissuta ad ottobre, quando l’Under 20 era stata prima convocata dopo le prime ripetute positività al Covid-19 verificatesi nell’Under 21, e poi conseguentemente mandata in campo nel match con l’Irlanda (con il rinforzo di alcuni calciatori dell’Under 21), conclusosi con una brillante vittoria per 2-0.

"Questo – dice il ct degli Azzurrini Paolo Nicolato - è un momento in cui dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni nuove, che possano garantire, nel miglior modo possibile, l'attività internazionale. La vedo come un'opportunità per i ragazzi e per noi e ringrazio fin d'ora i club e giocatori per la collaborazione in una situazione così particolare".