Under 21, arriva il primo gol millennial: dal dischetto Kean non sbaglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raddoppio azzurro e primo gol in assoluto con la maglia dell'Under 21 azzurra per Moise Kean, attaccante della Juventus che ha portato l'Italia sul 2-0 pochi secondi fa dal dischetto. Calcio di rigore concesso per una trattenuta a centro area di Hnid su Bastoni: nessun dubbio per Manuel Schüttengruber, che ha indicato il centro dell'area. Piccolo bisticcio per la battuta della massima punizione, che ha richiesto l'intervento di Di Biagio, il quale ha scelto per il meglio.