Under 21, ci pensa Sottil: 1-0 al termine del primo tempo della sfida con l'Irlanda

Termina con il vantaggio dell'Italia di Alberto Bollini il primo tempo della sfida tra Under 21 (in realtà l'Italia è sostanzialmente l'Under 20, ndr) azzurra e Irlanda: di Riccado Sottil, proprio uno dei pochi superstiti del gruppo di Nicolato che ha potuto giocare la sfida di oggi. Partita sempre in mano agli azzurrini, che pur avendo cambiato assetto tattico non hanno faticato a imporsi dal punto di vista del gioco: diversi gli errori sotto porta, ma poco prima del dupliche fischio, ecco il gol di Sottil, bravo a incunearsi in area e battere il portiere avversario Bazunu con un destro sul secondo palo.