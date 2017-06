Under 21, Di Biagio col dubbio Caldara e la tentazione Bernardeschi

© foto di NewsPix/Image Sport

Due incertezze minano la serenità di Luigi Di Biagio alla vigilia di una delle gare più importanti della sua carriera da tecnico, forse la più rilevante in assoluto: l'assenza possibile di Caldara, ieri fuori per tutto l'allenamento, e lo schieramento offensivo degli Azzurrini. Paradossalmente, le parole piene di preoccupazione esternate in conferenza stampa, danno un pizzico di speranza in più circa la presenza dell'atalantino: un po' perché Di Biagio ha fatto sovente della pretattica in questo Europeo, un po' perché se la situazione fosse così negativa, al tecnico non sarebbe certo costato nulla escludere nettamente la possibilità di poter contare sulla coppia difensiva titolare. Speriamo bene, perché l'importanza di Caldara per questa squadra è elevata.

Dubbio numero due: Bernardeschi da numero nove ha fatto la migliore partita del suo Europeo, segnando ma non solo per quello. Ma l'assenza di Berardi mette il ct di fronte ad un dubbio importante: fatta salva la difesa a quattro e il centrocampo a tre, davanti il tecnico potrebbe confermare il trio di piccoletti e inserire Garritano, o tornare alla formula due ali+centravanti che aveva peraltro funzionato discretamente contro la Danimarca. Ma nel primo caso, si priverebbe di un possibile inserimento a partita in corso, che in una semifinale è piuttosto rischioso. Dubbi di tipo diversissimo ma di certo avranno tenuto sveglio il ct, perché oggi arriva la Spagna e non si può davvero sbagliare niente.