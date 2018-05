Under 21, Di Biagio: "Squadre B aiuteranno tanto noi e i giovani"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio torna in Under 21. Dopo l'esperienza con la Nazionale maggiore, rieccolo sulla panchina degli azzurrini per l'amichevole contro il Portogallo. Il c.t. è intervenuto nel pre-partita ai microfoni di Rai Sport: "Squadre B? Bisogna regolamentare bene la cosa, ma potrebbe aiutare enormemente l'Under 21 perché a 18 anni si deve giocare già con i grandi, altrimenti a livello internazionale, con nazionale e grandi club, avranno difficoltà. Noi non siamo niente male, nonostante tante defezioni. E' un modo anche per testare nuovi volti e vedere chi in futuro potrà essere utile. Se non si gioca in maniera veloce difficilmente si costruisce e difficilmente si fa gol, il segreto sta nella rapida circolazione della valle".