Under 21, Di Biagio su Cutrone e Barella: "Non so se torneranno qui"

Luigi Di Biagio, ct dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport durante l'incontro con la stampa odierno in vista del doppio impegno contro Belgio e Tunisia: "Come al solito, abbiamo preso il meglio che, in questo momento, può servire. Utilizzeremo queste amichevoli per vedere qualcosa di nuovo e, in questo senso, siamo consapevoli di quello che stiamo andando a cercare. I quattro nuovi? Tutti possono arrivare alla fase finale dell'Europeo. La bellezza sta nelle convocazioni condivise con l'Under 19, l'Under 20 e la Nazionale A. In tanti raduni non vengono convocati dei ragazzi che potrebbero stare con noi perché, dietro, c'è un discorso che conosciamo noi. Aumento dei giovani in Serie A? È normale che noi speriamo che possano giocare sempre di più perché è poco, secondo noi, il minutaggio in cui li vediamo in campo. Non è né una polemica né una lamentela, ma un dato di fatto che giocano poco. Va bene così. Noi siamo a cercare delle soluzioni ed a provare qualcosa di nuovo. Questa, per loro, può essere una vetrina per poi trovare spazio e giocare nel club, come è successo, ad esempio, a Dimarco, che, purtroppo, adesso s'è fatto male. Quando è venuto con noi, ha giocato, ha fatto gol, il suo allenatore (Roberto D'Aversa, ndr) l'ha visto e lo ha fatto giocare in campionato. Per loro deve essere anche una vetrina per farsi notare dai loro club".

Barella e Cutrone: "Non so se Barella e Cutrone torneranno a disposizione dell'Under 21 o se rimarranno a disposizione della Nazionale A, queste sono scelte di Roberto (Mancini, ndr). Noi ci sentiamo spesso e facciamo il punto della situazione. Quello che succederà, da qui a giugno, lo dirà il campo, lo diranno le convocazioni della Nazionale A, che hanno la priorità su qualunque altra convocazione. Da parte mia c'è la voglia di sperimentare e trovare qualcosa di nuovo oltre a capire chi è che, in questo momento, è borderline rispetto alle prossime convocazioni in vista dell'Europeo. Devo studiare in base a questo. Il Belgio? E' una squadra forte e sono contento di affrontarla. Testeremo, contro una squadra di livello, il nostro momento. Quindi, oltre alla valutazione dei singoli, vedremo qualcosa in più dal punto di vista di squadra".