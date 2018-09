© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una buona Under 21 quella che al termine del primo tempo sta battendo 1-0 i pari età dell'Albania. A decidere la prima frazione la rete di Federico Dimarco realizzata al 27esimo: perfetto il suo esterno sinistro al volo dall'interno dell'area di rigore.

Preoccupazione per le condizioni fisiche di Patrik Cutrone, attaccante del Milan che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 36esimo per un distorione alla caviglia.